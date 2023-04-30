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Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО IRIS-T

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Берлін, Неділя 30 квітня 2023 13:19
Німеччина підтвердила передачу Україні другої системи ППО IRIS-T Фото: Німеччина передала Україні другу систему IRIS-T (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд Німеччини офіційно підтвердив передачу Україні другої зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Всього Берлін обіцяв передати чотири таких системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бунденстаг.

Окрім установки ППО, Німеччина передала Україні ще вісім вантажівок Zetros. Всього українські військові отримали вже 84 одиниць таких транспортних засобів.

Також Німеччина доставила дві вантажівки 8х6 з вісьмома роздатними контейнерами.

Нагадаємо, у середині квітня німецьке видання Spiegel повідомляло, що Україна вже отримала другу систему ППО IRIS-T.

Нагадаємо, перший ЗРК IRIS-T Німеччина передала Україні у жовтні минулого року.

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