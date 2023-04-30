Обговорили підготовку військових. Залужний зустрівся з командувачем сил НАТО в Європі
У неділю, 30 квітня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Залужного у Telegram.
"Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Описав можливі сценарії, загрози та передумови для наших майбутніх дій. Ставимо собі за мету - підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання.", - написав Залужний.
За його словами, під час зустрічі було обговорено важливість вчасного та у достатній кількості постачання боєприпасів та техніки. Він також наголосив на необхідності надати Україні широкий спектр озброєння і систем протиповітряної оборони, які суттєво допоможуть вирішити проблемні моменти у протистоянні російській агресії.
"З генералом Каволі також обговорили питання підготовки наших захисників. Домовилися і надалі підтримувати діалог та працювати задля посилення обороноздатності України", - розповів він.
Фото: Залужний зустрівся з Каволі (t.me/CinCAFU)
Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що для повернення до лінії на момент вторгнення РФ Україні необхідно 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць.
Як повідомлялося, що США ще не передали Україні танки Abrams. У Пентагоні зазначають, що вони надійдуть до кінця року.
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