ua ru
Сб, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Литва передала Україні нову партію позашляховиків та сухпайки для військових

Новость на русском →
Литва, Субота 29 квітня 2023 16:30
Литва передала Україні нову партію позашляховиків та сухпайки для військових Фото: міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Литва передала Україні шість позашляховиків Land Rover, а також сухпайки для харчування військових ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвидаса Анушаускаса.

"Сьогодні вночі Збройні сили Литви доправили в Україну ще шість позашляховиків Land Rover та продовольчі пайки для військових. Все це потрібне для підтримки мобільності", - написав Анушаускас.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Литві зібрали кошти на придбання радарів для української ППО. Загальна сума внесків склала 14 млн євро. Перші три радари з Литви наступного тижня мають приїхати до України.

Також раніше Литва анонсувала новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 41 млн євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Військова допомога
NEWS
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
DAILY
Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою