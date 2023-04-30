Україна бойкотуватиме ЧС з дзюдо через допуск до змагань росіян та білорусів

Збірна України з дзюдо вирішила бойкотувати головний старт змагального сезону, чемпіонат світу. Це пов'язано з допуском до змагань російських та білоруських спортсменів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву тренера національної збірної Віталія Дуброву "Суспільному".

"Звісно, дізналися через сайт IJF, адже вчора був останній день реєстрації спортсменів на чемпіонат світу. Ми чекали й сподівалися, що здоровий глузд переможе. На жаль, перемогли російські рублі", - заявив тренер.

За його словами, Міжнародна федерація назвала допуск росіян та білорусів "містком до миру". Дуброва звернув увагу на ще одне порушення правил.

"Ввечері додали ще й білоруських дзюдоїстів - хлопця й дівчину. У нас правило, що можуть брати участь в першості континенту спортсмени з першої сотні, а додали білоруса й білоруску, які не входять до цієї когорти - 215-ий і 175-а, здається", - розповів він.

Дуброва заявляє, що Міжнародна федерація дзюдо не провела перевірку тих спортсменів, які подавали заявки на чемпіонат світу. Він також зауважив, що майже всі спортсмени зі списку причетні до російських силових структур.

"У списку росіян практично всі спортсмени причетні до силових структур або входять до ЦСКА чи Росгвардії. Тим паче в інтернеті купа фотографій, де вони у військовій формі, з Шойгу фотографуються, нагороди отримують. Тобто казати, що був якийсь моніторинг, звісно ніхто цього не робив, якась формальність", - сказав Дуброва.

Він також заявив, що офіційну заяву про бойкот чемпіонату буде оприлюднено у понеділок.

"Спортсмени розчаровані, бо вже і хлопці, й дівчата почали вагу ганяти. Усе ж таки, це був перший чемпіонат світу для багатьох", - сказав тренер.