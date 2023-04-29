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В Умані завершили рятувальні роботи після ракетного обстрілу

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Умань, Субота 29 квітня 2023 16:10
В Умані завершили рятувальні роботи після ракетного обстрілу Фото: В Умані завершили рятувальні роботи після ракетного обстрілу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Умані завершилася пошуково-рятувальна операція. За останніми даними, внаслідок ракетного обстрілу загинули 23 людини, серед яких шестеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Силами рятувальників, поліцейських і волонтерів з-під завалів вдалося врятувати 17 осіб. До проведення рятувальних робіт залучали важку техніку та спецзасоби.

Унаслідок російського удару по багатоповерхівці загинули 23 людини: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Усіх загиблих ідентифікували за допомогою ДНК-тестів. На місці події працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння.

Ще дві жінки вважаються безвісти зниклими. Також унаслідок ракетного удару поранено дев'ятьох людей. Медики в супроводі поліції забезпечили оперативну госпіталізацію постраждалих.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу росіян 28 квітня одна з ракет потрапила по 9-поверхівці в Умані Черкаської області.

За останніми даними, внаслідок цього удару загинули 23 особи. Травмовано 18, а ще 17 громадян врятовано.

Додамо, що сьогодні вранці при розборі завалів у будинку спалахнула пожежа.

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