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Не можуть впоратись з навалою поранених: до Луганська прибула група російських лікарів

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Луганськ, Неділя 30 квітня 2023 19:18
Не можуть впоратись з навалою поранених: до Луганська прибула група російських лікарів Фото: окупанти привезли підкріплення з лікарів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В тимчасово окупованому Луганську військові РФ не можуть впоратись зі зростаючою кількістю поранених, в зв'язку з чим до міста прибула група російських лікарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Місцевим лікарням тимчасово окупованого Луганська все важче упоратися зі зростаючою кількістю поранених", - повідомили в штабі.

За даним Генштабу, для лікування та реабілітації російських військових нещодавно до міста із Московської області прибула група медичних працівників, зокрема, хірурги.

"Офіційна мета приїзду - обмін досвідом та допомога медичним закладам Луганська", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, ми писали, що російські окупанти вже облаштували шпиталь в одній зі шкіл в Луганській області. Також ворог розташував один з них на базі шкільного спортзалу в Запорізькій області.

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окупанти Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
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