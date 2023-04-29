Ракетний удар по Умані: внаслідок обстрілу загинуло шестеро дітей

Внаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку в Умані 28 квітня загинуло шестеро дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

Серед загиблих - шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років).

"Внаслідок російського удару по багатоповерхівці загинуло 23 людини: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу росіян 28 квітня одна з ракет потрапила по 9-поверхівці в Умані Черкаської області.

У суботу, 29 квітня, в Умані завершилася пошуково-рятувальна операція. За останніми даними, внаслідок ракетного обстрілу загинули 23 людини, серед яких шестеро дітей.

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