Ілюстративне фото: Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях (Getty Images)

Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо (IJF) вирішив дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Міжнародна федерація дзюдо.

Як зазначається, змагатися зможуть лише ті дзюдоїсти з Росії та Білорусі, що пройдуть перевірку на предмет відсутності "пропаганди війни", зокрема, у їх соцмережах. Цю перевірку здійснюватиме "незалежна, авторитетна" компанія". "Це рішення дозволяє можливість чесної участі та рівних шансів для усіх дзюдоїстів, які крокують на шляху до олімпійської мрії", - йдеться у заяві IJF.