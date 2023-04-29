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Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях

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Субота 29 квітня 2023 18:20
Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях Ілюстративне фото: Міжнародна федерація дзюдо дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Виконавчий комітет Міжнародної федерації дзюдо (IJF) вирішив дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Міжнародна федерація дзюдо.

Як зазначається, змагатися зможуть лише ті дзюдоїсти з Росії та Білорусі, що пройдуть перевірку на предмет відсутності "пропаганди війни", зокрема, у їх соцмережах. Цю перевірку здійснюватиме "незалежна, авторитетна" компанія".

"Це рішення дозволяє можливість чесної участі та рівних шансів для усіх дзюдоїстів, які крокують на шляху до олімпійської мрії", - йдеться у заяві IJF.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що білоруські та російські спортсмени зможуть знову виступати на турнірах під егідою Об'єднаного світу боротьби (UWW).

Це третій вид спорту з олімпійської програми після настільного тенісу та тхеквондо, що пішов на такий крок.

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