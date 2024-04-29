Вбивство українців в Німеччині та загострення ситуації на фронті: новини за вихідні

В Німеччині було вбито двох українців, а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про загострення ситуації на фронті.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

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Вбивство українців в Німеччині

У суботу, 27 квітня, в місті Мурнау-ам-Штафельзее на території місцевого торгового центру було вбито двох українців. Злочинець наніс чоловікам ножові поранення.

Німецькі правоохоронці за підозрою у вчиненні подвійного вбивства затримали 57-річного чоловіка. Ним виявився громадянин РФ. Наразі триває слідство.

За даними МЗС, загиблими, попередньо, були військові на реабілітації.

Загострення ситуації на фронті

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що ситуація на фронті загострилася. Він детально розповів, що зараз коїться по лінії фронту на в інших регіонах України.

Дізнатись про все це можна в матеріалі РБК-Україна.

США вирішили побудувати літак "Судного дня"

Військово-повітряні сили США уклали контракт на суму 13 мільярдів доларів з компанією Sierra Nevada Corp на розробку наступника E-4B, відомого як літак "Судного дня" через його здатність пережити ядерну війну.

Детальніше про те, чому E-4B вважається літаком "Судного дня", можна дізнатись в матеріалі.

Зеленський звільнив Майбоженка

Український президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення глави Броварської РВА Володимира Майбоженка, який в п'ятницю, 26 квітня, вчинив ДТП з чотирма постраждалими.

Детальніше про аварію та про те, що відомо про голову РВА в Броварах, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна також повідомляло, що голові РВА вже обрали запобіжний захід.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Словаки зібрали вже майже 4 млн євро на снаряди для України

Після того, як влада Словаччини відмовилася підтримати ініціативу Чехії зі збору коштів та пошуку боєприпасів для Києва, жителі вирішили знайти кошти самостійно.

За 12 днів жителі Словаччини зібрали вже майже чотири мільйони євро. Гроші планують передати на купівлю снарядів для України.

В Естонії депутат влаштував стрілянину в центрі столиці

Депутата від партії "Справжніх фінів" Тімо Ворнанена затримано за підозрою в скоєнні злочину.

Правоохоронці повідомляють, що інцидент стався о 4 годині ранку в п'ятницю. Депутат, який перебував у ресторані "Bar Ihku", посварився з іншими відвідувачами ресторану.

Орбан пояснив, чому був проти допомоги Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що, на його думку, Європейський союз має виділяти для України якомога менше фінансової допомоги.

Орбан вважає, що гроші Брюссель має передавати Будапешту замість Києва.

В Україні заблокували тисячі сайтів онлайн-казино

В Україні в рамках протидії нелегальному гральному бізнесу було заблоковано понад 2500 вебсайтів, що забезпечували проведення азартних ігор та на яких розміщувалися ресурси онлайн-казино без відповідної ліцензії.

Зазначається, що станом на цей квітень розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор.

У Грузії знову протестують через скандальний закон

Жителі Грузії в неділю ввечері знову вийшли на протести через скандальний закон про іноагентів, який нещодавно був ухвалений парламентом у першому читанні.

У Запоріжжі в державному цирку зірвалися гімнасти

У Запоріжжі в держаному цирку під час виконання номера двоє гімнастів зірвалися з трьохметрової висоти. Виявилося, що гімнастами були діти.

За даними поліції, до них звернулися з повідомленням про те, що 15-річний хлопець та 12-річна дівчина потрапили у реанімаційне відділення Запорізької обласної дитячої лікарні.