Ситуація на фронті загострилася. Росія хоче захопити стратегічну ініціативу, - Сирський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Ситуація на фронті загострилась. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту противник зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах", - пояснив Сирський.

За даними головнокомандувача ЗСУ, ворог активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках - має тактичні успіхи.

Сирський пояснив, що нині відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять “з рук в руки” кілька разів протягом доби, що породжує неоднозначне розуміння ситуації.

Що ж насправді відбувається на фронті

В Луганській області противник намагається скористатися своєю перевагою у повітрі, ракетах та кількості артилерійських боєприпасів. Головним завданням для себе ставить вийти на адміністративну межу Луганської області.

Основні напрямки зосередження зусиль ворога на Куп’янському напрямку - села:

Стельмахівка;

Берестове.

Там ворог мав частковий успіх, але діями українських підрозділів був зупинений. Також, росіяни продовжують наступ на село Терни на Лиманському напрямку, намагаються витіснити Сили оборони України за річку Чорний Жеребець. Однак успіху росіяни тут не мають.

На Сіверському напрямку противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов’янськ. Успіхів також не має, за словами Сирського, просування ворога на цьому напрямку зупинене.

На Краматорському напрямку найгарячішими точками залишаються Іванівське та Часів Яр. Також, противник намагається повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу “Сіверський Донець-Донбас”.

Найскладніша обстановка на фронті

Найбільш складна ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де продовжуються запеклі бої.

Головнокомандувач ЗСУ повідомляє, що противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового.

Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки. В цілому, на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг.

Українські війська завдають ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність.

Напружена обстановка

Сирський зауважив, що все ще напружена обстановка на Півдні, в Запорізькій та Херсонській областях. На Новопавлівському напрямку противник намагається наступати в районі Старомайорського, на Оріхівському - в районах Роботиного та Вербового, на Херсонському - все ще сподівається вибити наші війська з Кринок.

Успіху не має на жодному з напрямків. Більше того, на Херсонському напрямку українським підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига.

Силам оборони України також вдалося покращити своє тактичне положення в районі Синьківки (Куп’янський напрямок) та Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок).

Північ України

За даними Сирського, на півночі України противник продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, а також веде диверсійно-розвідувальну діяльність.

Ознак безпосередньої підготовки противника до наступальних дій на півночі України немає.

"Разом з тим, відстежуємо нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку. На найбільш загрозливих напрямках наші війська посилено артилерійськими та танковими підрозділами". - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Навчання та ротація військових

Сирський пояснив, що продовжується ротація військових частин з метою організації відпочинку особового складу та відновлення боєздатності наших військових частин.

Крім того, триває підготовка особового складу у навчальних центрах, основний акцент робиться на якість та майстерність у володінні зброєю.

"Продовжуються роботи з фортифікаційного обладнання оборонних рубежів та позицій. Також ведеться робота з партнерами щодо якнайшвидшого отримання засобів ураження, озброєння та військової техніки", - додав він.