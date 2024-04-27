До 800 пострілів за хвилину. Військові показали, як працює кулемет Browning M2 (відео)
Кулемет Browning M2 може робити від 600 до 800 пострілів за хвилину, що значною мірою допомагає українським військовим під час боїв з окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
"600-800 пострілів за хвилину" - так гатить по окупантах кулемет Browning M2", - повідомили в ДПСУ.
За даними прикордонників, одна з можливостей використання гусеничного бронетранспортера М113 - вогнева підтримка.
"Легендарний кулемет Browning M2, встановлений на його башті, може вражати піхоту та легкоброньовану техніку. Зброя здатна наносити ураження ворогу на відстань до 7 кілометрів, з убивчою силою - 3,5 кілометра", - наголосили військові.
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