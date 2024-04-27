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До 800 пострілів за хвилину. Військові показали, як працює кулемет Browning M2 (відео)

Україна, Субота 27 квітня 2024 16:48
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До 800 пострілів за хвилину. Військові показали, як працює кулемет Browning M2 (відео) Фото: військові показали кулемет Browning M2 в роботі (MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Кулемет Browning M2 може робити від 600 до 800 пострілів за хвилину, що значною мірою допомагає українським військовим під час боїв з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"600-800 пострілів за хвилину" - так гатить по окупантах кулемет Browning M2", - повідомили в ДПСУ.

За даними прикордонників, одна з можливостей використання гусеничного бронетранспортера М113 - вогнева підтримка.

"Легендарний кулемет Browning M2, встановлений на його башті, може вражати піхоту та легкоброньовану техніку. Зброя здатна наносити ураження ворогу на відстань до 7 кілометрів, з убивчою силою - 3,5 кілометра", - наголосили військові.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, сьогодні речник ОК "Хортиця" Назар Волошин розповів, який напрямок станом на сьогодні залишається одним із самих "гарячих".

Крім того, ми повідомляли, що Генштаб оновив втрати РФ у війні. За даними штабу загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить вже більше ніж 465 тисяч військових

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