Вбивство українців в Німеччині. Загиблими, попередньо, були військові на реабілітації, - МЗС

Українці, яких було вбито в Німеччині, за попередніми даними, були військовослужбовцями, що проходили медичну реабілітацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

За попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними. "Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону", - повідомили в міністерстві. Глава МЗС також висловив вдячність німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.