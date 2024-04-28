У Грузії знову протестують через скандальний закон: велетенська колона йде до парламенту

Жителі Грузії знову протестують через скандальний закон про іноагентів, який нещодавно був ухвалений парламентом у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Georgia .

Біля самого парламенту зараз уже зібралося досить багато людей, вони чекають, коли підійде основна частина акції.

Сьогодні надвечір в Тбілісі розпочався марш до будівлі парламенту. Протестувальники виступають проти закону про іноагентів.

Що передувало

Нагадаємо, раніше цього місяця парламент Грузії у першому читанні ухвалив законопроект про іноагентів. Друге читання планується на 30 квітня.

Після ухвалення в Тбілісі знову відновились протести. Жителі виступають проти скандального закону.

В Європарламенті також відреагували на рішення парламенту. Як реакцію на дії грузинського уряду в ЄП ухвалили резолюцію.

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