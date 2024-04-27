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Після відмови влади в допомозі. Словаки зібрали вже майже 4 млн євро на снаряди для України

Словаччина, Субота 27 квітня 2024 20:49
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Після відмови влади в допомозі. Словаки зібрали вже майже 4 млн євро на снаряди для України Фото: словаки зібрали вже майже 4 млн євро (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Після того, як влада Словаччини відмовилася підтримати ініціативу Чехії зі збору коштів та пошуку боєприпасів для Києва, жителі вирішили знайти кошти самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ініціативи.

За 12 днів жителі Словаччини зібрали вже майже чотири мільйони євро. Гроші планують передати на купівлю снарядів для України.

Станом на 27 квітня зібрано 3 883 879 євро, а до збору загалом доєдналось 60 552 людей.

Організатори збору раніше заявили, що кампанія спрямована на те, щоб показати, що більшість не згодна зі зміною зовнішньої політики уряду після вересневих виборів.

Словаччина відмовилась від допомоги Україні

РБК-Україна повідомляло, що минулого року у Словаччині відбулися парламентські вибори. Прем'єр-міністром став Роберт Фіцо. Він відомий своєю проросійською позицією, та активно виступає проти передачі Україні зброї.

Після того, як Фіцо очолив уряд, Словаччина перестала передавати Україні військову допомогу. Однак, 11 квітня Фіцо анонсував велику допомогу Україні у розмінуванні.

Ініціатива Чехії в закупівлі снарядів

На початку року президент Чехії Петр Павел заявив, що знайшов велику кількість снарядів за межами ЄС.

Ми повідомляли, що союзники України виділили майже всі необхідні кошти для закупівлі артилерійських снарядів у рамках ініціативи Чехії.

Наприкінці березня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що завдяки ініціативі Чехії найближчим часом в Україну буде відправлено велику кількість боєприпасів.

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