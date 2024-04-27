ГУР атакувало новітню РЛС росіян: вона коштує мільйони доларів (відео)

Українські захисники атакували одну з новітніх радіолокаційних станцій росіян "Подльот". Її вартість становить понад 5 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

Група ГУР "Гуси-9" спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс" виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 "Подльот". Була атакована антенно-фідерна установка та дизельна станція, що живила комплекс.

Як зазначає розвідка, "Подльот" - відносно нова РЛС росіян. На озброєння російської армії її почали постачати у 2015 році. Вартість станції понад 700 млн рублів або понад 5 млн доларів.

Цю систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.