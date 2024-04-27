ua en ru
Сб, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські хакери та ГУР атакували дочірню компанію російської "МТС", - джерела

Україна, Субота 27 квітня 2024 18:14
UA EN RU
Українські хакери та ГУР атакували дочірню компанію російської "МТС", - джерела Фото: українські хакери атакували дочірню компанію російської "МТС" (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Каріна Левицька

В ніч з 26 на 27 квітня 2024 року українська хакерська група BO Team та Головне управління розвідки здійснили хакерську атаку на російську компанію АТ "МТТ", яка є дочірнім підприємством ПАТ "МТС".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як повідомив співрозмовник у спецслужбах, українські кіберфахівці заздалегідь отримали доступ до всього мережевого обладнання АТ "МТТ".

Після чого у ніч з 26 на 27 квітня 2024 року було здійснено потужну кібератаку на всі захоплені пристрої. Метою атаки стало знищення їхнього програмного забезпечення та конфігураційних файлів.

За результатами кібератаки завдано суттєвої шкоди АТ "МТТ", сервіси підприємства досі не працюють в багатьох регіонах Росії, на що скаржаться клієнти компанії. Зокрема провайдер призупинив роботу у:

  • Москві,
  • Самарі,
  • Санкт-Петербурзі,
  • Хабаровську,
  • Нижньому Новгороді,
  • Ростові на Дону,
  • Волзі,
  • Уфі,
  • Калінінграді.

Для відновлення всього обладнання фахівцям підприємства доведеться фізично підключатися до кожного пристрою, що може зайняти тижні з огляду на географію розташування кожного з них.

Що відомо про АТ "МТТ"

Міжрегіональний ТранзитТелеком - телекомунікаційна компанія, провайдер в Росії, який обслуговує тисячі корпоративних і мільйони приватних клієнтів.

"МТТ" входить до ТОП-10 найбільших російських телекомунікаційних компаній, надаючи інтегровані мобільні та платформні рішення в області автоматизації бізнес-процесів для провідних фінансових та інтернет-організацій Росії.

Кібератаки на РФ

Українські хакери спільно з ГУР та ІТ-армією регулярно атакують ворожі ресурси. Від рук українських спеціалістів страждають платіжні системи РФ та інші державні підприємства.

Вчора, РБК-Україна повідомляло, що спеціалісти ГУР здійснили масштабну кібератаку проти ресурсів керівної партії "Єдина Росія".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна Росії проти України
NEWS
Сирський про ситуацію на фронті: має тенденцію до загострення
Сирський про ситуацію на фронті: має тенденцію до загострення
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме