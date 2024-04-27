Українські хакери та ГУР атакували дочірню компанію російської "МТС", - джерела

В ніч з 26 на 27 квітня 2024 року українська хакерська група BO Team та Головне управління розвідки здійснили хакерську атаку на російську компанію АТ "МТТ", яка є дочірнім підприємством ПАТ "МТС".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як повідомив співрозмовник у спецслужбах, українські кіберфахівці заздалегідь отримали доступ до всього мережевого обладнання АТ "МТТ".

Після чого у ніч з 26 на 27 квітня 2024 року було здійснено потужну кібератаку на всі захоплені пристрої. Метою атаки стало знищення їхнього програмного забезпечення та конфігураційних файлів.

За результатами кібератаки завдано суттєвої шкоди АТ "МТТ", сервіси підприємства досі не працюють в багатьох регіонах Росії, на що скаржаться клієнти компанії. Зокрема провайдер призупинив роботу у:

Москві,

Самарі,

Санкт-Петербурзі,

Хабаровську,

Нижньому Новгороді,

Ростові на Дону,

Волзі,

Уфі,

Калінінграді.

Для відновлення всього обладнання фахівцям підприємства доведеться фізично підключатися до кожного пристрою, що може зайняти тижні з огляду на географію розташування кожного з них.