У Харкові пролунали вибухи, росіяни завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
У Харкові у ніч проти 27 квітня пролунали вибухи через ракетні удари російських окупантів по місту. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова та начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Вибухи у місті пролунали близько пів на першу ночі.
"Харків під ударом! Ворог бʼє по місту. Вже кілька вибухів", - передав мер.
В ОВА закликають жителів Харкова перебувати в укриттях до відміни повітряної тривоги.
"Окупанти завдають ударів! Будьте в укриттях", - пише керівник адміністрації.
Начальник харківського гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник (генерал Марсель) у своєму Telegram о 00:35 розповів про продовження ворожого обстрілу.
"Повторні пуски ворожих ракет - не покидайте укриття!" - йдеться в його публікації.
Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили про ракетну небезпеку для Харківської області.
Які наслідки
Пізніше в ОВА заявили, що російські окупанти вдарили по Салтівському району Харкова.
"На цю хвилину - без постраждалих. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури", - розповів Синєгубов.
Він додав, що на місці тривають роботи по обстеженню наслідків ворожої атаки.
В мерії уточнили, що "прилетіло" поряд з медичним закладом у Харкові.
"На даний момент без постраждалих - у медустанові повилітали шибки. Але це попередня інформація", - повідомив Терехов.
Трохи пізніше в ОВА уточнили, що ракетний удар зафіксували між корпусами цивільної лікувальної установи.
"Є пошкодження скління приміщень. На цю хвилину - без постраждалих", - йдеться в публікації Синєгубова о 01:23.
Нічна ракетна атака РФ по Україні
Раніше повідомлялося що пізно ввечері 26 квітня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну атаку з боку РФ.
Був зафіксований рух керованих ракет, а також "Кинджалів" в українському повітряному просторі. Також було відомо про вибухи в Івано-Франківській області.
Також стало відомо, що на тлі ракетної атаки РФ територією України Польща піднімала у небо свою бойову авіацію.
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