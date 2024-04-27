Росіяни обстріляли пожежну частину у Чернігівській області

Російські війська обстріляли пожежну частину в Чернігівській області. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області .

"На прикордонні Чернігівської області внаслідок російського обстрілу пошкоджено приміщення пожежної частини", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, російська армія продовжує обстрілювати мирне населення прикордоння.

"Під ударом опинилася пожежна частина в одному з сіл Новгород-Сіверського району. Внаслідок обстрілу люди не постраждали", - додали у Нацполіції.

Поліція Новгород-Сіверського району документує наслідки ворожої атаки. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Обстріли Чернігівської області

Російські війська постійно обстрілюють прикордонні регіони України, в тому числі прикордоння Чернігівської області.

Останнім часом окупанти почали атакувати і цивільний транспорт. Наприклад, загарбники розстріляли автомобіль в одному з прикордонних районів Чернігівської області 13 квітня. Водій, який віз продукти місцевим жителям, загинув.

Зазначимо, нещодавно спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповідав, що саме прикордонні та прифронтові регіони України найбільше незахищені від атак РФ.