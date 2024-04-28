ua en ru
Нд, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зенітники морської піхоти збили російський розвідувальний дрон SuperСam зі "Стріли" (відео)

Україна, Неділя 28 квітня 2024 11:08
UA EN RU
Зенітники морської піхоти збили російський розвідувальний дрон SuperСam зі "Стріли" (відео) Фото: ВМС ЗСУ збили російський розвідувальний дрон SuperСam (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Зенітники морської піхоти Військово-морських ЗСУ збили розвідувальний дрон SuperСam. "Приземлити" БПЛА вдалося із зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Зенітники 35-ї окремої бригади морської піхоти за допомогою ЗРК "Стріла-10" знищили російський розвідувальний дрон Supercam", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, ворожий безпілотник літав над позиціями українських військових, фіксуючі необхідну інформацію.

"Завдяки вчасно отриманим координатам та точному влучанню, зенітники-остроградці достроково припинили роботу БПЛА окупантів", - додали у ВМС ЗСУ.

Втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні 28 квітня склали 1096 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 466 150 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 20 ББМ та 43 артсистеми.

Крім того, Повітряні сили ЗСУ під час атаки безпілотників РФ по Україні в ніч на 28 квітня збили п'ять російських дронів - чотири "шахеди" і один дрон невстановленого зразка, яких ворог запустив п'ять.

Крім того, за добу підрозділи ракетних військ вдарили по 1 пункту управління та 2 станціях радіолокації ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Війна в Україні Дрони
NEWS
Мобілізація, сесія НМТ, правила для водіїв та свята: на які зміни чекати у травні
Мобілізація, сесія НМТ, правила для водіїв та свята: на які зміни чекати у травні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме