В Україні заблокували понад 2500 сайтів онлайн-казино, - Офіс генпрокурора

В Україні в рамках протидії нелегальному гральному бізнесу було заблоковано понад 2500 вебсайтів, що забезпечували проведення азартних ігор та на яких розміщувалися ресурси онлайн-казино без відповідної ліцензії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Зазначається, що станом на цей квітень розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор.

"Повідомлено про підозру 21 особі. До суду скеровано обвинувальні акти стосовно 72 осіб, в тому числі 7 обвинувальних актів щодо 68 учасників злочинних угруповань", - розповіли в ОГП.

Між тим минулого року кількість зареєстрованих правопорушень такої категорії складала 169 фактів.

"Прокурори також здійснюють процесуальне керівництво у провадженнях щодо низки великих компаній, які причетні до організації та функціонування нелегальних онлайн-казино", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Так, у відомстві в якості прикладу вказали, що забезпечується процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо легалізації коштів з незаконних азартних ігор онлайн на загальну суму 4,8 млрд грн.

"Також здійснюється досудове розслідування щодо підсанкційної юридичної особи, яка перебуваючи під контролем структур та громадян РФ, організувала та проводила нелегальну букмекерську діяльність на базі ресурсів міжнародної букмекерської контори", - передали в ОГП.

Питання щодо роботи онлайн-казино в Україні

Нагадаємо, 20 квітня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в інтернеті. Серед іншого, рішенням рекомендовано органам правопорядку посилити заходи з реагування щодо фактів порушення законодавства в цій сфері.

Нещодавно на засіданні Верховної ради депутати у першому читанні схвалили законопроект №9256д. Законодавча ініціатива, зокрема, передбачає ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Також документ включає обмеження азартних ігор в Україні.