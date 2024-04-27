США вирішили побудувати новий літак "Судного дня"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Військово-повітряні сили США уклали контракт на суму 13 мільярдів доларів з компанією Sierra Nevada Corp на розробку наступника E-4B, відомого як літак "Судного дня" через його здатність пережити ядерну війну.

Проект Resvivable Airborne Operations Center (SAOC) призначений для заміни застарілих літаків епохи 1970-х років, термін служби яких наближається до кінця.

Щоб задовольнити експлуатаційні вимоги, система озброєння складатиметься з комерційного реактивного двигуна, загартованого та модифікованого відповідно до військових вимог.

Літак "Судного дня"

Зазвичай літак "Судного дня" використовується для транспортування міністра оборони США, але розроблений як мобільний командний пункт, здатний протистояти ядерним вибухам і електромагнітним впливам, що дозволяє лідерам США віддавати накази військовим у разі надзвичайної ситуації.

E-4B також здатний здійснювати дозаправку в повітрі, а також має сучасне комунікаційне обладнання, кімнати для конференцій і брифінгів. Він також оснащений системами керування зброєю, які дозволяють йому контролювати повітряні та наземні сили.

Наразі ВПС експлуатують чотири літаки E-4B, і щонайменше один із них постійно знаходиться в бойовій готовності. Літак може перебувати у повітрі протягом кількох днів, що дозволяє йому продовжувати функціонувати навіть за умов руйнування інфраструктури.