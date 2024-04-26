На посаді два роки. Що відомо про голову РВА, який влаштував п'яну ДТП в Броварах

Голова Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко сьогодні, 26 квітня, вчинив ДТП, в результаті якої постраждало четверо людей.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані Wikipedia, джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, соцмережі, прес-служба поліції Київської області, Telegram-канали міського голови Ігоря Сапожка та голови Київської ОВА Руслана Кравченка.

Хто такий Володимир Майбоженко

Майбоженко народився 23 квітня 1965 року у місті Київ. Вчився у відділенні політології філософського факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, після чого вступив у Національну академію державного управління при президентові України.

Чотири роки, а саме з 2006 по 2010, обіймав посаду голови Київської обласної ради.

В листопаді 2022 року Майбоженко був призначений головою Броварської районної державної адміністрації.

До цього він також обіймав посаду голови Київської обласної організації Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". Однак через грубе порушення статуту та програми партії у 2010 році він був виключений із членів ВО "Батьківщина" та звільнений з посади голови.

Що відомо про ДТП у Броварах

Сьогодні в вечері Майбоженко в'їхав у натовп на пішохідному переході в Броварах. В результаті аварії постраждали чотири особи, серед яких є дитина.

Правоохоронці зазначили, що за попередньою інформацією відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів.

Майбоженко пройшов перевірку на стан алкогольного сп'яніння, під час якої драгер показав, що водій був не тверезим. Прилад показав 2.31 проміле, при максимально допустимих 0.2 проміле.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко відразу відреагував на подію та заявив, що Майбоженко буде звільнений з посади.