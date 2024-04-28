У Запоріжжі в державному цирку зірвалися гімнасти: ними виявилися діти

У Запоріжжі в держаному цирку під час виконання номера двоє гімнастів зірвалися з трьохметрової висоти. Виявилося, що гімнастами були діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запоріжжя .

Як розповіли в поліції, вчора до них звернулися з повідомленняv про те, що 15-річний хлопець та 12-річна дівчина потрапили у реанімаційне відділення Запорізької обласної дитячої лікарні. Правоохоронці з'ясували, що, попередньо, вони не втрималися на канаті та зірвались з 3-метрової висоти під час вистави в міському цирку.

"Через падіння обоє отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі діти перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає", - зазначили в поліції.

Правоохоронці почали розслідування за фактом порушення вимог законодавства про охорону праці.