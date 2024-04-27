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ДТП в Броварах: голові РВА обрали запобіжний захід

Україна, Субота 27 квітня 2024 15:08
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ДТП в Броварах: голові РВА обрали запобіжний захід Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Каріна Левицька

Голові РДА у Броварах Володимиру Майбоженку, який 26 квітня у п'яному стані вчинив аварію з чотирма постраждалими, обрали запобіжний захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу Генерального прокурора.

За клопотанням прокурорів Майбоженку, який напередодні скоїв ДТП з чотирма постраждалими, обрано безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою строком на 2 місяці.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 26 квітня, посадовець Майбоженко влетів на авто у натовп на пішохідному переході. В результаті ДТП постраждало 4 людини, серед них - дитина. Наразі відомо, що двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Детальніше про аварію та те, що відомо про голову РДА в Броварах можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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