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Орбан пояснив, чому був проти допомоги Україні від ЄС

Неділя 28 квітня 2024 00:03
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Орбан пояснив, чому був проти допомоги Україні від ЄС Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Володимир Костирін

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Європейський союз має виділяти для України, яка відбиває широкомасштабну військову агресію з боку РФ, якомога менше фінансової допомоги. На його думку, гроші Брюсель нібито має передавати Будапешту замість Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

Під час інтерв'ю громадській радіостанції Kossuth Rádió голова угорського уряду заявив, що через виділення ЄС фіндопомоги Україні страждає європейський середній клас.

А також він вважає, що через це погіршується ситуація з економічною конкурентоспроможністю Європи, є брак грошей для "зелених інвестицій" та пригальмовується процес розширення на Балканах.

Він додав, що блокує передачу грошової допомоги для України, зокрема, через те, що Брюсель має виділяти фіндопомогу Угорщині.

"Я постійно працюю над тим, щоб уникнути ситуації, коли гроші, які винні Угорщині, закінчаться в Україні", - сказав Орбан.

Також угорський прем'єр висловив думку, що НАТО наближається до долучення до російсько-української війни.

"Зараз ми підійшли до того, що Європа серйозно розглядає можливість відправки військ в Україну, що відкрило нову главу у війні... Велике питання зараз полягає в тому, чи зможемо ми залишитися осторонь цієї речі", - озвучив Орбан свої міркування.

Крім того, під час інтерв'ю він розкритикував свободу слова в Європі, заявивши, що вона перебуває "в жалюгідному стані.

Позиція Угорщини щодо допомоги Україні

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан відмовляється надавати Україні військову допомогу після початку повномасштабного вторгнення РФ. Також він продовжує партнерські відносини з Москвою попри її агресію.

Додамо, Будапешт неодноразово застосовував можливість вето, коли в ЄС розглядали питання щодо допомоги Україні. Зокрема, у грудні минулого року Орбан заблокував ініціативу, яка передбачала 50 млрд євро для України.

До слова, в середині грудня 2023-го Єврокомісія офіційно розблокувала понад 10 млрд євро для Угорщини.

Також нагадаємо, що на початку 2024 року Євросоюз все ж ухвалив рішення щодо надання Україні масштабної фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.

Також РБК-Україна писало, що 21 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Брюсселі провів зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. Сторони обговорили кроки для покращення відносин між країнами.

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