В РФ сообщили об ударе по "вагнеровцам", а Гиркина задержали в Крыму: новости за выходные

Российские пропагандисты сообщили об удаое по штабу "вагнеровцев" в оккупированной Попасной, в Крыму задержали бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова), украинские дипломаты устроили ДТП в центре Вены. Подробнее о том, что произошло на выходных, 13-14 августа - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Украинские дипломаты устроили ДТП в центре Вены

В центре Вены (Австрия) произошла авария с участием украинских дипломатов. По данным австрийского издания Kronen Zeitung, авария произошла утром в пятницу в центре Вены. Автомобиль с украинскими дипломатами врезался в машину на светофоре, после чего водитель скрылся с места ДТП, но был остановлен полицией.

Полицейские потребовали от водителя и пассажиров выйти из авто, однако, по данным источников Kronen Zeitung, они воспользовались иммунитетом. Также сообщается, что один из пассажиров отказался от теста на алкоголь, а предполагаемый водитель, который по словам пострадавших поменялся местами с пассажиром, показал более 2 промилле.

В Крыму задержали экс-главаря боевиков "ДНР" Гиркина

Бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

По информации издания, соратник Гиркина оккупант Александр Жучковский подтвердил, что экс-главарь "ДНР" пытался через Крым попасть на фронт и принять участие в войне России против Украины. Гиркин хотел проехать через Крым с поддельным паспортом на имя Сергея Рунова. Также он сбрил свои усы.

Рятувальники загасили масштабну лісову пожежу на Закарпатті

Спасатели ГСЧС ликвидировали масштабный лесной пожар, возникший на горе Савчин в Закарпатской области. К тушению привлекались 234 человека и 20 единиц техники, из них от ГСЧС - 102 человека и 16 единиц техники, а также авиация.

Лесной пожар на Закарпатье длился около трех дней. Огонь охватил территорию площадью 90 гектаров.

В Ереване произошел взрыв в ТЦ, есть жертвы и пострадавшие

В столице Армении Ереване произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу". Известно о двух погибших. Общее число пострадавших в результате взрыва в ТЦ достигло 60 человек.

У Стены Плача в Иерусалиме расстрелян автобус: семь человек ранены

Возле Стены Плача в Иерусалиме неизвестный расстрелял автобус. В результате семь человек пострадали, двое из них получили серьезные ранения.

Сообщается, что среди раненых – шесть мужчин и одна женщина, их госпитализировали. Преступник скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы в качестве основной версии произошедшее рассматривают произошедшее как теракт.

Численность населения Земли превысила 8 млрд, - Countrymeters

По состоянию на август 2022 года численность населения Земли уже превысила 8 млрд человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистический сервис Countrymeters.

Согласно данным Countrymeters, актуальная численность населения планеты составляет 8,009 млрд человек. При этом мужское население преобладает над женским - 50,5% против 49,5%.

Кратковременные дожди и жара до +36: прогноз погоды на понедельник

В понедельник, 15 августа, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом температура воздуха прогреется до +36 градусов.

Кроме того, синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью 2022 года.