На Закарпатье вспыхнул масштабный лесной пожар: к тушению привлекли авиацию

Масштабный лесной пожар возник на горе Савчин в Закарпатской области. К тушению привлекли более 200 человек и авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар продолжается уже около трех дней. Огонь охватил территорию площадью 90 гектаров. Пожар удалось локализовать на площади 25 гектаров, однако обнаружен новый очаг.

К ликвидации возгорания привлекли два спецсамолета АН-32П и вертолеты Ми-8. Авиация сделала 60 сбросов воды. Также установлена палатка Красного креста.

К работам привлекли более 200 человек и 20 единиц техники, из них 102 спасатели, 75 рабочих от лесной охраны, 29 нацгвардейцев и местное население.

Власти Закарпатской области запретили жителям посещать лесные массивы.

"Призываю всех отказаться от прогулок вдоль лесополос и соблюдать меры пожарной безопасности", - отметил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита в своем Telegram.

Причины возникновения пожара пока устанавливаются, а полиция ищет лиц, которые могут быть причастны к возгоранию.

Фото: на Закарпатье возник масштабный лесной пожар на горе Савчин

(facebook.com/MNS.GOV.UA)