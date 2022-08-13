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Оккупанты готовят провокацию на ЗАЭС под флагом Украины: заявление разведки

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Энергодар, Суббота 13 августа 2022 11:54
Оккупанты готовят провокацию на ЗАЭС под флагом Украины: заявление разведки Фото: оккупанты готовят провокацию на ЗАЭС под флагом Украины (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС из села Водяное. Также враг готовит провокации под украинским флагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления разведки Минобороны.

Отмечается, что один из артиллерийских ударов россиян повредил первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций, а еще один "прилет" привел к частичному разрушению пожарной части, что отвечает за безопасность ЗАЭС.

Также из-за вражеских атак произошло возгорание леса и травы на прилегающих территориях, что вызвало значительное задымление. В ведомстве отмечают, тушение пожаров, вызванных обстрелами, затруднено из-за обстрела пожарной части.

"Одновременно оккупанты активно создают "картинку" для собственной пропаганды. С этой целью на станцию недавно завезли два автобуса "массовки", которая должна выполнять роль якобы "местных жителей и персонала". Настоящие местные жители и персонал отказываются участвовать в подобных постановках", - сообщают в разведке.

По данным ведомства, к стелле "Энергодар" на въезде в город оккупанты подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с нанесенной белой краской буквой "Z".

Указано, что на САУ поднят сине-желтый украинский флаг.

"Очевидно, она будет использоваться для очередных провокаций с целью обвинения ВСУ", - предупредили в ГУР.

Фото: оккупанты готовят провокацию на ЗАЭС под флагом Украины (t.me/DIUkraine)

Напомним, мэр Энергодара Дмитрий Орлов в интервью РБК-Украина рассказал, что ситуация в городе является критической. За последние несколько недель российские военные начали вести себя более агрессивно и дерзко.

Добавим, что 11 августа оккупанты в четвертый раз обстреляли Запорожскую АЭС.

Представитель США в ООН заявил, что РФ должна передать Украине контроль над ЗАЭС и создать демилитаризованную зону вокруг нее. Впрочем, российская сторона отказалась.

Между тем, как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, не исключено, что российские оккупанты могут взорвать Запорожскую атомную электростанцию, которая является крупнейшей в Европе. Он предупредил, последствия этого будут намного хуже тех, что были из-за событий в Чернобыле.

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