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Спасатели потушили масштабный лесной пожар на Закарпатье

Новина українською →
Закарпатье, Суббота 13 августа 2022 17:53
Спасатели потушили масштабный лесной пожар на Закарпатье Фото: спасатели потушили масштабный лесной пожар на Закарпатье (t.me/dsns_telegram)
Автор: Елизавета Драбкина

Спасатели ГСЧС ликвидировали масштабный лесной пожар, возникший на горе Савчин в Закарпатской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Telegram.

"В 16:25 13 августа лесной пожар на горе Савчин между населенными пунктами Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль ликвидирован", - сказано в нем.

К тушению привлекались 234 человека и 20 единиц техники, из них от ГСЧС - 102 человека и 16 единиц техники, а также авиация.

Напомним, лесной пожар на Закарпатье длился около трех дней. Огонь охватил территорию площадью 90 гектаров.

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