Спасатели потушили масштабный лесной пожар на Закарпатье

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Telegram .

"В 16:25 13 августа лесной пожар на горе Савчин между населенными пунктами Бегендяцкая Пастиль и Костева Пастиль ликвидирован", - сказано в нем.

К тушению привлекались 234 человека и 20 единиц техники, из них от ГСЧС - 102 человека и 16 единиц техники, а также авиация.