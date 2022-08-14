Роспропаганда заявила об ударе по штабу ЧВК "Вагнера" в Попасной

В оккупированной Попасной (Луганская область) под удар попал штаб российских наемников из частной военной компании "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram российского пропагандиста Юрия Котенка.

"Нанесен удар по одному из расположений ЧВК "Вагнер" в Попасной. Источники на Донбассе подтверждают", - отметил он. По его словам, информация о гибели основателя военной компании Евгения Пригожина не подтверждается. Судя по опубликованным в социальных сетях кадрам, есть пострадавшие. Фото: последствия удара по штабу "вагнеровцев"