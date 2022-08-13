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Хотел на фронт. В Крыму задержали экс-главаря боевиков "ДНР" Гиркина

Новина українською →
Крым, Суббота 13 августа 2022 23:20
Хотел на фронт. В Крыму задержали экс-главаря боевиков "ДНР" Гиркина Фото: в Крыму задержали экс-главаря боевиков "ДНР" Гиркина (t.me/utro_thunderbolt)
Автор: Иван Носальский

Бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

По информации издания, соратник Гиркина оккупант Александр Жучковский подтвердил, что экс-главарь "ДНР" пытался через Крым попасть на фронт и принять участие в войне России против Украины.

Также Жучковский отметил, что "экс-министр" не преследовал никаких политических целей.

Гиркин хотел проехать через Крым с поддельным паспортом на имя Сергея Рунова. Также он сбрил свои усы.

Хотел на фронт. В Крыму задержали экс-главаря боевиков &quot;ДНР&quot; ГиркинаПоддельный паспорт Гиркина (t.me/utro_thunderbolt)

После задержания его отправили в Симферополь в "отделение внутренних дел".

При этом советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" заявил, что, по неподтвержденной информации, после задержания Гиркина отпустили воевать в Херсонскую область.

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