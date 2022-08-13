Хотел на фронт. В Крыму задержали экс-главаря боевиков "ДНР" Гиркина
Бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".
По информации издания, соратник Гиркина оккупант Александр Жучковский подтвердил, что экс-главарь "ДНР" пытался через Крым попасть на фронт и принять участие в войне России против Украины.
Также Жучковский отметил, что "экс-министр" не преследовал никаких политических целей.
Гиркин хотел проехать через Крым с поддельным паспортом на имя Сергея Рунова. Также он сбрил свои усы.
Поддельный паспорт Гиркина (t.me/utro_thunderbolt)
После задержания его отправили в Симферополь в "отделение внутренних дел".
При этом советник главы ОП Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" заявил, что, по неподтвержденной информации, после задержания Гиркина отпустили воевать в Херсонскую область.
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