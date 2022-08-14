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На базе отдыха в Затоке группа людей подорвалась на мине: есть жертвы

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Одесская область, Воскресенье 14 августа 2022 18:33
На базе отдыха в Затоке группа людей подорвалась на мине: есть жертвы Фото: на базе отдыха в Затоке два человека подорвались на мине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Группа людей подорвалась на мине на пляже в Затоке Одесской области. Два человека погибли, один - получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука и "Суспільне Одесса".

"Предварительно подрыв людей на минно-взрывном устройстве. Более детальная и уточненная информация будет предоставлена позже", - написал Братчук.

"Суспільне" сообщает, что на мине подорвались двое строителей, при этом добавляет, что количество погибших и травмированных уточняется.

По информации Белгород-Днестровского горсовета, происшествие случилось на базе отдыха "Рута".

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По данным ОК "Юг", от подрыва неизвестного устройства в прибрежных водах погибли два человека, ранения получил еще один.

По предварительным данным, группа мужчин устроила отдых с купанием на одном из пляжей, пренебрегая предупредительными знаками. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты скорой помощи, взрывотехники, следственно-оперативная группа.

Напомним, в июле в Одесской области подорвался мужчина, который решил искупаться в море. Ему оторвало голову.

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