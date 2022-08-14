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Россияне в бешенстве. Партизаны взорвали очередной мост под Мелитополем, - Арестович

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Украина, Воскресенье 14 августа 2022 20:06
Россияне в бешенстве. Партизаны взорвали очередной мост под Мелитополем, - Арестович Фото: Алексей Арестович, советник главы ОП (24tv.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские партизаны взорвали железнодорожный мост под оккупированным Мелитополем. Он частино уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы ОП Алексея Арестовича в Facebook.

"Вчера в районе Мелитополя наши партизаны взорвали железнодорожный мост. Мост разрушен частично. Уже сутки ни один эшелон из Джанкоя в Мелитополь не пришел", - написал Арестович.

По его словам, пока сложно предсказать, когда оккупантам удастся восстановить мост и возобновить по нему движение, но "они в бешенстве".

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные разрушили мост между Мелитополем и Токмаком, двумя оккупированными населенными пунктами Запорожской области.

Также мы писали, что военнослужащие Сил специальных операций уничтожили в тылу врага мост на юге Украины, который был важным логистическим объектом на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь.

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Мелитополь Офис президента Алексей Арестович
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