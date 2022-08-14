Взрыв в ТЦ Еревана: количество жертв возросло

Фото: количество жертв в результате взрыва в ТЦ Еревана возросло (скриншот)

Спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.