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Взрыв в ТЦ Еревана: количество жертв возросло

Новина українською →
Ереван, Воскресенье 14 августа 2022 20:38
Взрыв в ТЦ Еревана: количество жертв возросло Фото: количество жертв в результате взрыва в ТЦ Еревана возросло (скриншот)
Автор: Иван Носальский

Спасатели достали из-под завалов тело еще одного погибшего в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

"Спасатели извлекли из-под завалов 10 пострадавших и еще одно тело", - сказано в сообщении ведомства.

При этом в МЧС добавили, что разбор завалов торгового центра еще продолжается.

Общее число пострадавших в результате взрыва в ТЦ достигло 60 человек.

Напомним, в столице Армении Ереване произошел взрыв в торговом центре "Сурмалу".

По состоянию на 15:40 было известно о 34 пострадавших и одном погибшем.

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