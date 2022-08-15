В РФ повідомили про удар по "вагнерівцям", а Гіркіна затримали в Криму: новини за вихідні

Російські пропагандисти повідомили про удар по штабу "вагнерівців" в окупованій Попасній, у Криму затримали колишнього "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), українські дипломати влаштували ДТП у центрі Відня. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 13-14 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Українські дипломати влаштували ДТП у центрі Відня. МЗС вже розбирається

У центрі Відня (Австрія) сталася аварія за участю українських дипломатів. За даними австрійського видання Kronen Zeitung, аварія сталася вранці в п'ятницю в центрі Відня. Автомобіль з українськими дипломатами врізався в машину на світлофорі, після чого водій зник з місця ДТП, але був зупинений поліцією.

Поліцейські вимагали від водія і пасажирів вийти з авто, однак, за даними джерел Kronen Zeitung, вони скористалися імунітетом. Також повідомляється, що один з пасажирів відмовився від тесту на алкоголь, а ймовірний водій, який за словами постраждалих помінявся місцями з пасажиром, показав більше 2 проміле.

В Криму затримали екс-ватажка бойовиків "ДНР" Гіркіна

Колишнього "міністра оборони ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

За інформацією видання, соратник Гіркіна окупант Олександр Жучковський підтвердив, що екс-ватажок "ДНР" намагався через Крим потрапити на фронт і взяти участь у війні Росії проти України. Гіркін хотів проїхати через Крим з підробленим паспортом на ім'я Сергія Рунова. Також він збрив свої вуса.

Рятувальники загасили масштабну лісову пожежу на Закарпатті

Рятувальники ДСНС ліквідували масштабну лісову пожежу, що виникла на горі Савчин у Закарпатській області. До гасінні залучались 234 особи та 20 одиниць техніки, з них від ДСНС - 102 особи та 16 одиниць техніки, а також авіація.

Лісова пожежа на Закарпатті тривала близько трьох днів. Вогонь охопив територію площею 90 гектарів.

У Єревані стався вибух у ТЦ, є жертви і постраждалі

У столиці Вірменії Єревані стався вибух у торговому центрі "Сурмалу". Відомо про двух загиблих. Загальне число постраждалих в результаті вибуху в ТЦ досягло 60 осіб.

Біля Стіни Плачу в Єрусалимі розстріляний автобус: семеро людей поранені

Біля Стіни Плачу в Єрусалимі невідомий розстріляв автобус. В результаті семеро людей постраждали, двоє з них отримали серйозні поранення.

Повідомляється, що серед поранених – шість чоловіків і одна жінка, їх госпіталізували. Злочинець зник з місця події. Правоохоронні органи в якості основної версії подію розглядають подію як теракт.

Чисельність населення Землі перевищила 8 млрд, - Countrymeters

Станом на серпень 2022 року чисельність населення Землі вже перевищила 8 млрд осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичний сервіс Countrymeters.

Згідно з даними Countrymeters, актуальна чисельність населення планети становить 8,009 млрд осіб. При цьому чоловіче населення переважає над жіночим - 50,5% проти 49,5%.

Короткочасні дощі та спека до +36: прогноз погоди на понеділок

У понеділок, 15 серпня, в Україні очікуються короткочасні дощі та грози. При цьому температура повітря прогріється до +36 градусів.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні восени 2022 року.