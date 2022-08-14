Россияне обстреляли Энергодар: есть пострадавшие

В воскресенье, 14 августа, российские оккупанты обстреляли город Энергодар, который находится вблизи Запорожской АЭС. В результате атаки пострадали мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова в Telegram .

"В первом микрорайоне есть пострадавшие среди гражданского населения", - заявил Орлов.

По его словам, россияне нанесли удары по Энергодару из района яхт-клуба, который находится в пригороде.

Напомним, в субботу, 13 августа, россияне снова начали обстреливать Запорожскую АЭС. Жителей Энергодара призвали не выходить на улицы.

Также мы писали, что Евросоюз призвал к демилитаризации территории ЗАЭС и выводу войск России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.