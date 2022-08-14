Численность населения Земли превысила 8 млрд, - Countrymeters

По состоянию на август 2022 года численность населения Земли уже превысила 8 млрд человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистический сервис Countrymeters .

Отметим, по данным ООН, численность населения Земли должна была достигнуть 8 млрд к середине ноября 2022 года.

Согласно данным Countrymeters, актуальная численность населения планеты составляет 8,009 млрд человек. При этом мужское население преобладает над женским - 50,5% против 49,5%.

Напомним, ранее ООН прогнозировала, что в ближайшие 30 лет население планеты вырастет на 2 млрд человек и к 2050 году достигнет отметки 9,7 млрд.

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