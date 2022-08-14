ua ru
Вс, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Численность населения Земли превысила 8 млрд, - Countrymeters

Новина українською →
Киев, Воскресенье 14 августа 2022 21:25
Численность населения Земли превысила 8 млрд, - Countrymeters Фото: население Земли превысило 8 млрд человек (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

По состоянию на август 2022 года численность населения Земли уже превысила 8 млрд человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистический сервис Countrymeters.

Согласно данным Countrymeters, актуальная численность населения планеты составляет 8,009 млрд человек. При этом мужское население преобладает над женским - 50,5% против 49,5%.

Топ-10 стран по численности населения остается прежним: Китай (1,456 млрд), Индия (1,418 млрд), США (336 млн), Индонезия (281 млн), Пакистан (230 млн), Нигерия (218 млн), Бразилия (216 млн), Бангладеш (169 млн), Россия (146 млн) и Мексика (132 млн).

Отметим, по данным ООН, численность населения Земли должна была достигнуть 8 млрд к середине ноября 2022 года.

Напомним, ранее ООН прогнозировала, что в ближайшие 30 лет население планеты вырастет на 2 млрд человек и к 2050 году достигнет отметки 9,7 млрд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН
NEWS
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
Вертолет и 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
DAILY
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Мэр Энергодара Дмитрий Орлов: Через "подвалы" оккупантов прошла не одна тысяча людей