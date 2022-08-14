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ВСУ отбили несколько атак и обезвредили группу разведчиков на Донбассе: сводка Генштаба

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Украина, Воскресенье 14 августа 2022 18:59
ВСУ отбили несколько атак и обезвредили группу разведчиков на Донбассе: сводка Генштаба Фото: ВСУ отбили штурмы оккупантов на Донбассе (facebookcom MinistryofDefence UA )
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники отбили несколько атак на востоке нашей страны и обезвредили группу вражеских разведчиков. В то же время оккупанты имеют частичный успех возле Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Северское направление

Враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Сеньковки Черниговской области и Старикового, Атинского и Журавки Сумской области.

У границ находится до четырех батальонных тактических групп противника. Продолжается ротация подразделений.

Харьковское направление

Из артиллерии и танков оккупанты обстреляли населенные пункты Уды, Борщова, Золочев, Безруки, Новое, Ртыщевка, Русская Лозовая, Черкасские Тишки, Петровка, Старый Салтов, Мосьпаново, Коробочкино, Пришиб, Байрак и Чепель.

Авиационные удары зафиксированы возле Победы, Питомника и Верхнего Салтова.

Славянское и Донецкое направления

Противник обстреливал из артиллерии различных типов районы неподалеку Грушувахи, Долины, Краснополья, Дубравного, Курульки, Протопоповки и Норцовки.

Украинские воины отбили штурм в направлении Долины.

Краматорское и Бахмутское направления

Оккупанты из танков и артиллерии обстрелял районы неподалеку Верхнекаменского, Серебрянки, Спорного, Ивано-Дарьевки, Раздолевки, Переездного, Константиновки, Бахмута, Соледара, Шумов, Яковлевки, Кодемы, Вершины. Также враг нанес авиаудары неподалеку Соледара, Яковлевки и Кодемы.

Противник рискнул пойти в штурм неподалеку Спорного и Ивано-Дарьевки. Закончилось все для оккупантов потерями и отступлением.

Украинские воины нанесли огневое поражение и обезвредили разведгруппу противника в направлении Соледара.

Оккупанты вели наступление в направлениях Яковлевки, Соледара, Вершины, Кодемы и Зайцево, понесли потери и отошли. В направлении Бахмута подразделения противника имели частичный успех.

Авдеевское направление

Зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Враг безуспешно пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Пески.

Новопавловское и Запорожское направления

Противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Авдеевки, Невельского, Песков, Водяного, Карловки и Нью-Йорка. Кроме того, нанес авиационный удар возле Красногоровки.

Украинские воины успешно отбили очередной вражеский штурм в направлениях Красногоровки и Песков.

Южнобугский направление

Враг обстреливал районы населенных пунктов Посад-Покровское, Александровка, Оленевка, Мирное, Широкое, Поляна, Павел-Марьяновка, Красная Долина, Киселевка, Терновка, Большое Артаково, Белая Криница, Ивановка, Потемкино и Трудолюбовка.

Задействовал авиацию для ударов возле Белогорки и Большого Артаково. Вел воздушную разведку беспилотниками.

Черное и Азовское моря

Россия сосредотачивает в акваториях два носителя крылатых ракет морского базирования.

Напомним, в ночь на 14 августа ВСУ в очередной раз ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.

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