В Новой Каховке прилеты по позициям россиян. Над городом столб дыма

Вечером 13 августа в Новой Каховке (Херсонской области) зафиксировали прилеты по позициям российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Херсонского областного совета Сергея Хланя.

Российские СМИ пишут о попадании в районе завода "Сокол". Тем временем Telegram-каналы распространяют фото последствий удара и говорят о взрывах в районе "Электромаша".

"Херсонская область. Прилет по позициям россиян в Новой Каховке. Над городом виден столб дыма. Продолжаем палить орков!", - отметил он.

Напомним, сегодня вечером взрывы также прозвучали в Николаеве и Херсоне. На данный момент нет официальной информации об инцидентах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.