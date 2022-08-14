Россияне обстреляли Днепропетровскую область из "Градов"

Вечером 14 августа российские войска обстреляли Марганецкую общину в Никопольском районе из "Градов". Всего было 20 выстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николай Лукашука .

Он отметил, что в результате удара по Марганецкой общине пострадавших нет. Информация о разрушениях выясняется.

Кроме того, россияне обстреляли приграничные территории Зеленодольской и Широковской общин Криворожского района.

Также жители слышали взрыв в Покровской общине Синельниковского района, но, по словам Лукашука, он произошел на территории Запорожской области.

В других районах Днепропетровской области было тихо, сейчас ситуация везде контролируемая.