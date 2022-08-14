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Россияне обстреляли Днепропетровскую область из "Градов"

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Днепропетровская область, Воскресенье 14 августа 2022 21:03
Россияне обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" Фото: россияне обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" (facebook.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Вечером 14 августа российские войска обстреляли Марганецкую общину в Никопольском районе из "Градов". Всего было 20 выстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николай Лукашука.

Он отметил, что в результате удара по Марганецкой общине пострадавших нет. Информация о разрушениях выясняется.

Кроме того, россияне обстреляли приграничные территории Зеленодольской и Широковской общин Криворожского района.

Также жители слышали взрыв в Покровской общине Синельниковского района, но, по словам Лукашука, он произошел на территории Запорожской области.

В других районах Днепропетровской области было тихо, сейчас ситуация везде контролируемая.

Напомним, ночью россияне обстреляли Никопольский и Криворожский районы. В результате атаки пострадал один гражданский.

Из-за обстрела оккупантов 13 августа были повреждены электросети в двух общинах Днепропетровской области.

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Днепропетровская область
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