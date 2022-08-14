Кратковременные дожди и жара до +36: прогноз погоды на завтра

В понедельник, 15 августа, в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом температура воздуха прогреется до +36 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook .

Завтра местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. При этом лишь в восточных областях днем будет без осадков.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях ночью составит +15 +20 градусов, а днем +25 +30.

В то же время на остальной территории страны ночью прогнозируется +18 +23 градуса, а днем +31 +36.