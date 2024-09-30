Удар по лікарні в Сумах та загострення на Близькому Сході: новини за вихідні

Війна Росії проти України: останні новини

Новини за 28 вересня:

Новини за 29 вересня:

Удар по Сумах

Вранці 28 вересня у Сумах пролунали вибухи. Військові перед цим попереджали про загрозу дронів.

Пізніше з'ясувалося, що росіяни вдарили по медустанові у Сумах. Коли на місце приїхали профільні служби, було завдано ще одного удару.

В неділю, 29 вересня, Росія знову атакувала місто FPV-дроном. Цього разу під прицілом ворога опинився залізничний вокзал у Сумській області.

Обстріл Запоріжжя

Вранці неділі, 29 вересня, Російська Федерація завдала удару КАБами по місту Запоріжжя. За попередніми даними, росіяни використали близько 13 авіабомб, влучання були у трьох районах міста.

Про те, як після ранкового обстрілу виглядає Запоріжжя - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Ситуація на Близькому Сході

За останні тижні значно загострилося протистояння між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла". Майже щодня сторони обмінюються ракетними ударами.

Ще більше ситуація загострилась після того, як Ізраїль офіційно заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралла, який очолював угрупування "Хезболла" протягом понад 30 років.

Детальніше про те, що відомо про Хасана Насралла та чому він став ціллю атаки Ізраїлю, можна дізнатись - у матеріалі РБК-Україна.

У відповідь на це в Ірані пригрозили Ізраїлю.

Зеленський назвав мету наступного "Рамштайну"

Український президент Володимир Зеленський повідомив, що вже цього жовтня відбудеться нова зустріч у форматі "Рамштайн". Він зазначив, що на ній необхідно визначити дії, як посилять тиск на Росію за війну й заради миру.

Республіканці розкритикували Трампа за образи Гарріс

У ході передвиборчої кампанії кандидат у президенти США Дональд Трамп неодноразово ображав свою опонентку Камалу Гарріс. За це він зазнав критики як з боку демократів, так і з боку республіканців.