Удар по лікарні в Сумах та загострення на Близькому Сході: новини за вихідні

Російські військові атакували медичну установу в Сумах, а також обстріляли Запоріжжя. Тим часом все більш загострилась ситуація на Близькому Сході.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Новини за 28 вересня:
Партизани провели розвідку одного з полігонів росіян у Криму;
Росіяни готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку;
У Харківській області від удару FPV-дрону по авто загинув суддя Верховного суду.
Новини за 29 вересня:
Більше чверті атак за добу на Покровському напрямку;
Боєць Нацгвардії знищив російський танк з ПТРК "Javelin";
Сили оборони за допомогою 120 дронів атакували арсенал у Волгоградській області.
Вранці 28 вересня у Сумах пролунали вибухи. Військові перед цим попереджали про загрозу дронів.
Пізніше з'ясувалося, що росіяни вдарили по медустанові у Сумах. Коли на місце приїхали профільні служби, було завдано ще одного удару.
В неділю, 29 вересня, Росія знову атакувала місто FPV-дроном. Цього разу під прицілом ворога опинився залізничний вокзал у Сумській області.
Вранці неділі, 29 вересня, Російська Федерація завдала удару КАБами по місту Запоріжжя. За попередніми даними, росіяни використали близько 13 авіабомб, влучання були у трьох районах міста.
Про те, як після ранкового обстрілу виглядає Запоріжжя - читайте у матеріалі РБК-Україна.
За останні тижні значно загострилося протистояння між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла". Майже щодня сторони обмінюються ракетними ударами.
Ще більше ситуація загострилась після того, як Ізраїль офіційно заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралла, який очолював угрупування "Хезболла" протягом понад 30 років.
Детальніше про те, що відомо про Хасана Насралла та чому він став ціллю атаки Ізраїлю, можна дізнатись - у матеріалі РБК-Україна.
У відповідь на це в Ірані пригрозили Ізраїлю.
Український президент Володимир Зеленський повідомив, що вже цього жовтня відбудеться нова зустріч у форматі "Рамштайн". Він зазначив, що на ній необхідно визначити дії, як посилять тиск на Росію за війну й заради миру.
У ході передвиборчої кампанії кандидат у президенти США Дональд Трамп неодноразово ображав свою опонентку Камалу Гарріс. За це він зазнав критики як з боку демократів, так і з боку республіканців.
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