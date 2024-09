Став ціллю атаки Ізраїлю. Що відомо про лідера "Хезболли" Насраллу і чи він живий після удару

Як розповів у коментарі The Times of Israel неназваний ізраїльський чиновник, дуже важко уявити, що Насралла вижив після такого удару.

Під час підготовки використовувалися: публікації CNN, The Times of Israel, Tasnim News, AFP, Channel 13, The New York Times, інформація з Wikipedia та заяви міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца та прессекретаря ЦАХАЛ Даніеля Хагарі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.