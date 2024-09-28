Готував операторів "Шахедів". Під Москвою ліквідували полковника РФ, - джерела

Фото: під Москвою ліквідували полковника РФ, який готував операторів "Шахедів" (militarist ua)

В ніч на 27 вересня в Московській області було ліквідовано полковника ЗС РФ Олексія Коломєйцева. Він готував операторів дронів та керував профільним центром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела, Головне управління розвідки (ГУР) МО України.