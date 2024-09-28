Ізраїль заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралла

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралла. Він загинув внаслідок авіаудару по столиці Лівану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦАХАЛу.

Як заявляють в Ізраїлі, Насралла був ліквідований разом з командувачем південного фронту "Хезболли" Алі Каркі та іншими командири угруповування у Бейруті 27 вересня.

"Після точної розвідки ЦАХАЛу та ізраїльської служби безпеки винищувачі завдали цілеспрямованого удару по центральному штабу терористичної організації "Хезболла", який знаходився під землею під житловим будинком у районі Дахієх у Бейруті", - йдеться у повідомленні.

ЦАХАЛ зазначає, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад "Хезболли" зібрався у штаб-квартирі.

Ізраїль уточнює, що Хасан Насралла був головною особою "Хезболли", яка ухвалювала рішення, і стратегічним лідером організації.