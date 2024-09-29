Понад 10 КАБів, руйнування в трьох районах і поранені. Що відомо про удар РФ по Запоріжжю

Зранку 29 вересня окупанти завдали понад 10 ударів КАБами по Запоріжжю. Є поранені, руйнування в трьох районах, змінено рух потягів.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про атаку на даний момент.

Загроза авіації та вибухи у Запоріжжі

Близько 5:17 в частині регіонів Україні, в тому числі у Запорізькій області, було оголошено тривогу. Військові попереджали про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та східному напрямках.

Вже близько 5:36 у Запоріжжі пролунали вибухи. Вибухи прогреміли і в Запорізькій області.

Удари КАБами по Запоріжжю: поранені та люди під завалами

Вже близько 7:00 стало відомо, що окупанти атакують Запоріжжя. На місцях влучань почались пожежі, частково були зруйновані багатоповерхівку та приватні будинки, почались пожежі.

"Попередньо, п'ятеро поранених. Усі деталі уточнюються. Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях", - розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 29 вересня (t.me/ivan_fedorov_zp, t.me/gu_dsns_zp)

Він також зазначив, що російські війська завдали по Запоріжжю понад 10 ударів, а під завалами можуть бути люди.

На даннмй момент у Запоріжжя відомо про чотирьох поранених, одна людина врятована.

"Попередньо, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка", - розповіли у ДСНС.

Руйнування в трьох районах, шість поранених, змінено рух поїздів

За останніми даними, одна жінка перебуває під заваламита відомо про шість поранених, двоє з яких госпіталізовані. Загалом окупанти застосували по Запоріжжю понад 10 авіабомб, руйнування зафіксовані в трьох районах.

"В трьох районах Запоріжжя є руйнування - Шевченківський, Комунарський, Олександрівський. Наразі відомо про один зруйнований багатоповерховий будинок і щонайменше 15 приватних", - розповів Федоров про наслідки атаки.

Також, за даними ОВА, через масовану атаку змінено рух поїздів на станціях Запоріжжя.

Жінку дістали з-під завалів, вона жива

Після 9:00 з-під завалів у Запоріжжі врятували жінку, яку весь цей час шукали.

"З-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали жінку. Її доставили у лікарню. Медики надають усі необхідну допомогу", - розповів Федоров.

Щодо стану шести постраждалих, то, за даними глави ОВА, двоє з шести чоловіки, решта - жінки. У лікарні двоє - одна людина у тяжкому стані, друга - в середньому. Четверо постраждалих від госпіталізації відмовилися.

Окрім цього, у Нацполіції України уточнили кількість авіабомб, які окупанти скинули на Запоріжжя.

"За попередньою інформацією, росіяни 13 разів вгатили (попередньо - КАБами) по території обласного центру", - розповіли правоохоронці.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 29 вересня (Запорізька ОВА, Нацполіція)