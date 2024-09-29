Сили оборони за допомогою 120 дронів атакували арсенал у Волгоградській області, - джерела

Сили оборони України в ніч на 29 вересня атакували арсенал російської зброї у Волгоградській області РФ. Атаку здійснили за допомогою 120 дронів українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як зазначили джерела РБК-Україна, це була спільна операція ГУР, ССО, СБУ, СЗР та ЗСУ. Внаслідок атаки було уражено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду в селищі Котлубань Волгоградської області.

За інформацією джерел в українській розвідці, арсенал був атакований близько 2:30 у неділю, 29 вересня, за допомогою 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі становить понад 600 кілометрів.

Як повідомляють російські пабліки у соцмережах, в районі влучання було чутно гучні вибухи, після чого розпочалася масштабна пожежа.

"Внаслідок влучання уражено місця зберігання боєприпасів та ракетного озброєння, що спричинить нестачу боєприпасів у забезпечення підрозділів окупаційної армії РФ", - зазначають джерела.

Варто додати, що українські військові не вперше знищують російські склади з боєприпасами та ракетами. Так, цього місяця були атаковані два арсенали у Тверській області.

Крім того, був атакований арсенал "Тихорецьк" у Краснодарському краї. Це одна з найбільших баз зберігання боєприпасів росіян.