Зеленський назвав мету наступного "Рамштайну"

Вже в жовтні 12 вересня відбудеться нова зустріч у форматі "Рамштайн". На ній необхідно визначити дії, як посилити тиск на Росію за війну й заради миру.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням його вечірнє звернення .

Голова держави зазначив, що цього тижня у різних перемовинах у США, позицію та аргументи України почули максимально детально.

Наразі українська команда та команда партнерів почали готуватись до "Рамштайну". На ній має бути визначено, які кроки необхідно зробити, щоб посилити тиск на Росію за розпочату війну та заради миру.

"За півтора тижня, у жовтні на "Рамштайні" ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну й заради миру. Справедливого миру", - сказав президент.