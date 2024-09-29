Війська РФ знаходяться приблизно за 3 км від річки Оскол Харківської області: карти ISW

Згідно з останніми даними, російські війська знаходяться приблизно за три кілометри від річки Оскол Харківської області. Крім того, ворог має просування на Донбасі, в Запорізькій області та на території свого Курського регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Курська операція

Геолокаційні кадри від 27 вересня показують, що війська РФ нещодавно трохи просунулися на схід від Вікторівки (на південь від Коренево).

У той же час, російські джерела стверджують, що сили чеченського спецназу "Ахмат" просунулися майже на один кілометр у районі Нижньої Парової (на північний схід від Суджі), а війська РФ просунулися в районі Плехово (на південний схід від Суджі). Проте, ISW не виявила підтверджень цих заяв.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Росіяни 27 та 28 вересня продовжували наземні атаки в районі Глибокого, Вовчанська та Тихого.

Російський воєнкор заявив, що 27 вересня війська РФ просунулися на 100 метрів від північної частини Тихого, але ISW не виявив візуального підтвердження цієї заяви.

Операція №2 - Луганська область

Згідно з геолокаційними кадрами від 28 вересня, ворог нещодавно просунувся на південний схід від Глушківки (південний схід від Куп'янська).

27 та 28 числа війська РФ провели наступальні операції:

на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки та Кучерівки;

на південний схід від Куп'янська в районі Степової Новоселівки;

на північний захід від Сватового в районі Лозової, Табаївки, Глушківки та Кругляківки;

на північний захід від Кремінної в районі Греківки, Невського, Макіївки та Новосадового;

на захід від Кремінної в районі Терного, Торського та Зарічного.

Російський блогер заявив, що українські війська контратакували у районі Невського.

Командир українського батальйону, який діє на напрямку Сватового, заявив, що російські війська повністю захопили Піщане (на північний захід від Сватового) і знаходяться за два кілометри від річки Оскол.

Однак ISW отримало лише підтвердження того, що російські війська знаходяться приблизно за три кілометри від річки Оскол.

Операція №3 - Донецька область

Ворог 28 числа атакував на північний схід від Сіверска в районі Білогорівки, проте підтверджених змін лінії фронту на Сіверському напрямку не спостерігалося.

Противник продовжив 28 вересня наступальні операції в районі Часового Яру, але жодних підтверджених змін на лінії фронту теж не було.

Російський воєнкор заявив, що росіяни просунулися на північ від Часового Яру в районі Калинівки, але ISW не спостерігав візуального підтвердження цієї заяви.

Як пишуть аналітики, окупанти 27 та 28 вересня продовжили атаки:

на північ від Часового Яру в районі Калинівки та Григорівки;

біля самого Часового Яру;

на південь від Часового Яру в районі Предтечино, Білої Гори та Ступочек;

на південний схід від Часового Яру в районі Курдюмівки.

Російські війська продовжили наступальні операції біля Торецька 27 вересня, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Воєнкори РФ стверджували, що росіяни просунулися далі у центральній частині Торецька, але ISW не спостерігав підтвердження цієї заяви.

Російські війська 27 та 28 числа продовжили наступ біля самого Торецька, на південь від Торецька біля Нелипівки та Нью-Йорка, а також на захід від Торецька у напрямку Щербинівки.

Російські війська нещодавно просунулися у Селидове (на південний схід від Покровська) на тлі наступальних операцій, що продовжуються, на схід і південний схід від Покровська 28 вересня. Так, геолокаційні кадри від 27 числа вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися в південну частину Селидово по вулиці Шевченка і на південь від населеного пункту.

Російські воєнкори стверджують, що війська РФ також просунулися на 450 метрів у глибину на північ від Миколаївки (на схід від Покровська і на захід від Гродівки) і просунулися на північний захід від Новогродівки у напрямку Сухого Яру (обидва на південний схід від Покровська) , але ISW не виявила візуального підтвердження цих заяв.

27 і 28 вересня російські війська продовжували наступ:

на схід від Покровська в районі Воздвиженки, Новоторецька, Миколаївки, Гродівки та Крутого Яру;

на південь від Покровська в районі Даченського;

та на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Лисівки, Маринівки, Селідово та Цукуриного.

Російські війська 27 та 28 вересня провели наступи на захід від Донецька в районі Георгіївки, проте підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не було.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 вересня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Катеринівки (на північний схід від Вугледару) під час посиленого механізованого наступу чисельністю до взводу.

Російські воєнкори стверджують, що російські війська продовжують просуватися у східній частині Вугледару, а також на східних та західних флангах цього населеного пункту, але ISW не спостерігав візуальних свідчень подальшого просування росіян у цьому районі.

27 і 28 вересня ворог провів атаки:

на північний схід від Вугледару в районі Костянтинівки, Катеринівки та Водяного;

навколо і в самому Вугледарі;

на захід від Вугледару у напрямку Богоявленки.

Як пише ISW, 27 та 28 вересня ворог продовжив атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей у районі Новодарівки (на південний схід від Великої Новосілки), проте жодних підтверджених змін лінії фронту у цьому районі не було.

"Південна вісь"

Воєнкор РФ 27 вересня заявив, що російські війська просунулися до околиць Гуляйполя на сході Запорізької області, проте ISW не виявив підтвердження цієї заяви.

28 числа ворог провів наступальні операції у західній частині Запорізької області, але жодних підтверджених змін на лінії фронту також не було.

Генштаб ЗСУ повідомив, що 27 та 28 числа російські війська провели кілька атак у напрямку Дніпра (Херсона).

Російський блогер заявив, що росіяни витіснили ЗСУ з невказаних великих островів у дельті річки Дніпро, але українські війська продовжують діяти у невказаних районах дельти.