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Партизани провели розвідку одного з полігонів росіян у Криму (фото)

Крим, Субота 28 вересня 2024 11:22
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Партизани провели розвідку одного з полігонів росіян у Криму (фото) Фото: партизани провели розвідку полігону "Ангарський" росіян у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Партизани розвідали російський полігон "Ангарський" у Криму. Його вдалося розкрити, незважаючи на обережність окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти зафіксували активні навчання на полігоні 126-ї окремої бригади берегової оборони", - йдеться у повідомленні.

На території полігону, за даними партизанів, виявлено нові оборонні споруди та військова техніка.

"Особовий склад доставляють до точки на в'їзді до села, де їх висаджують, після чого вони продовжують рух пішки, а машини залишаються біля дороги", - зазначають в "АТЕШ".

Партизани провели розвідку полігону "Ангарський" росіян у Криму (t.me/atesh_ua)

Ситуація у Криму

Російські війська захопили півострів Крим у 2014 році. Після цього він перетворився на масштабну базу окупантів, яка забезпечує загарбників, які беруть участь у вторгненні РФ.

При цьому Сили оборони України постійно завдають ударів по важливих об'єктах РФ у Криму. Нещодавно партизани провели розвідку в Бахчисарайському районі, де знайшли нові вогневі точки та обладнані оборонні споруди на узбережжі Чорного моря.

Окупанти ставлять огородження вздовж узбережжя, закриваючи прохід до моря. За словами партизанів, окупанти бояться висадки українського десанту, що штовхає їх на залучення якнайбільшої кількості особового складу до зведення фортифікаційних споруд та вогневих точок.

Додамо, що нещодавно РБК-Україна писало про те, що РФ використовує цивільних для облаштування фортифікацій у Криму. Зокрема кількість окупантів, задіяних у роботах у Севастополі, значно зменшилася.

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